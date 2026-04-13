Operar EQT - EQT CFD

Sobre EQT Corporation

EQT Corporation es un productor de gas natural con operaciones centradas en los esquistos Marcellus y Utica de la cuenca de los Apalaches. Cuenta con aproximadamente 25,0 billones de pies cúbicos equivalentes (Tcfe) de reservas probadas de gas natural, líquidos de gas natural (LGN) y petróleo crudo en aproximadamente 2,0 millones de acres brutos, incluyendo aproximadamente 1,7 millones de acres brutos en el juego Marcellus. La compañía se centra en la ejecución de proyectos de desarrollo combinado, que se refiere al desarrollo de varias plataformas de pozos múltiples en tándem. Posee o arrienda aproximadamente 610.000 acres netos en Pensilvania. La empresa posee o arrienda aproximadamente 405.000 acres netos en Virginia Occidental. También posee o arrienda aproximadamente 65.000 acres netos en el este de Ohio. Contrata principalmente a MarkWest Energy Partners, L.P. (MarkWest) para procesar su gas natural y extraer del gas natural producido flujos de hidrocarburos más pesados (que consisten principalmente en etano, propano, isobutano, butano normal y gasolina natural.

El precio actual de la acción EQT en tiempo real es 57.17 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: FuelCell Energy, Inc., Dassault Aviat, InterDigital, Inc., Suny Cellular Communication Ltd, CMS Energy y Bright Health Group Inc.. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.