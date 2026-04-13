Operar EPR Properties - EPR CFD

Sobre EPR Properties

EPR Properties es un fondo de inversión inmobiliaria (REIT) diversificado de arrendamiento neto por experiencia. La empresa opera a través de dos segmentos: Experiencias y Educación. El segmento experiencial está formado por aproximadamente 175 propiedades de teatro, 56 propiedades para comer y jugar, 18 propiedades de atracción, 11 propiedades de esquí, ocho propiedades de alojamiento experiencial, una propiedad de juego, tres propiedades culturales y siete propiedades de fitness y bienestar. El segmento de Educación está formado por tipos de propiedades, que incluyen 65 propiedades de centros de educación infantil y nueve propiedades de escuelas privadas. La cartera de inversiones de la Compañía incluye la propiedad y las hipotecas a largo plazo de las propiedades experienciales y educativas. La Compañía tiene inversiones en aproximadamente 44 estados. Todos los inmuebles en propiedad de un solo inquilino están alquilados bajo contratos de arrendamiento a largo plazo, triplemente netos.

El precio actual de la acción EPR Properties en tiempo real es 54.73 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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