Operar Enterprise Products Partners LP (USA) - EPD CFD

Sobre Enterprise Products Partners L.P.

Enterprise Products Partners L.P. es un proveedor de servicios energéticos intermedios para productores y consumidores de gas natural, líquidos de gas natural (LGN), petróleo crudo, productos petroquímicos y refinados en Norteamérica. Los segmentos de la empresa son los siguientes: oleoductos y servicios para LGN, oleoductos y servicios para petróleo crudo, oleoductos y servicios para gas natural y servicios para productos petroquímicos y refinados. El segmento de oleoductos y servicios para LGN incluye sus actividades de procesamiento de gas natural y comercialización de LGN, oleoductos para LGN, instalaciones de fraccionamiento de LGN, instalaciones de almacenamiento de LGN y productos relacionados, y terminales marítimas de LGN. El segmento de Oleoductos y Servicios de Petróleo Crudo incluye sus oleoductos de petróleo crudo, el almacenamiento de petróleo crudo y las terminales marítimas, así como las actividades relacionadas con la comercialización de petróleo crudo. El segmento de Gasoductos y Servicios incluye sus sistemas de gasoductos de gas natural. El segmento de Servicios Petroquímicos y Productos Refinados incluye sus instalaciones de producción de propileno y el negocio de transporte marítimo.

El precio actual de la acción Enterprise Products Partners LP (USA) en tiempo real es 37.07 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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