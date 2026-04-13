Operar Endesa, S.A. - ELE CFD

Sobre Endesa SA

Endesa S.A. es una empresa controladora con sede en España que participa en el negocio de la electricidad y la generación, distribución y venta de gas, así como servicios relacionados. Sus segmentos incluyen Generación, junto con Suministro; Distribución y Estructura, que cubre saldos y transacciones de sociedades de cartera y financiación de empresas. Participa en el negocio de la electricidad en zonas industriales y comerciales. También participa en la explotación de los recursos de energía primaria; la prestación de servicios industriales, particularmente en las áreas de telecomunicaciones, agua y gas y en inversiones en otras empresas. Genera, distribuye y vende electricidad principalmente en España y Portugal. También suministra electricidad y gas a otros mercados europeos, en particular Alemania, Francia, Bélgica y los Países Bajos, desde su plataforma en España y Portugal. Se dedica a suministrar servicios y productos con valor agregado a los clientes. Distribuye electricidad a los puntos de consumo.

El precio actual de la acción Endesa, S.A. en tiempo real es 38.39 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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