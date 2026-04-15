Operar Petroleo Brasileiro SA - PBR CFD

Sobre Petroleo Brasileiro SA Petrobras (ADR)

Brazilian Petroleum Corporation - PETROBRAS se especializa en la industria de petróleo, gas natural y energía. La Empresa se dedica a la prospección, perforación, refinación, procesamiento, comercialización y transporte de petróleo crudo desde los yacimientos de producción de petróleo onshore y offshore y de roca de esquisto u otras rocas. Sus segmentos incluyen Exploración y Producción, que abarca las actividades de exploración, desarrollo y producción de petróleo crudo, gas natural líquido y gas natural; Refinería, Transporte y Comercialización, que abarca las actividades de refinación, logística, transporte y comercialización de petróleo crudo y productos petróleos, exportación de etanol, así como extracción y elaboración de roca de esquisto; Gas y Electricidad, que se dedica al transporte y comercialización de gas natural producido en Brasil y gas natural importado; Biocombustibles, que abarca las actividades de producción de biocombustibles y sus derivados, así como actividades relacionados con etanol; Distribución, que incluye las actividades de su filial Petrobras Distribuidora S.A., y Corporativo.

El precio actual de la acción Petroleo Brasileiro SA en tiempo real es 20.79 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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