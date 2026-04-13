Operar Embraer S.A. - EMBJ CFD

Sobre Embraer SA (ADR)

EMBRAER S.A. (Embraer) es un fabricante de aviones de 70 a 130 asientos. La Empresa fabrica aviones para la aviación comercial y ejecutiva, así como para fines de defensa, seguridad y servicios relacionados. Sus segmentos incluyen el negocio de Aviación Comercial, que se ocupa en desarrollar, producir y vender aviones comerciales, así como prestar servicios de apoyo, especialmente en el segmento de la aviación regional y arrendamiento de aeronaves; el negocio de Aeroplanos Ejecutivos, que comercializa sus aeroplanos ejecutivos a las empresas, incluyendo las empresas de propiedad fraccional, carta y taxis aéreos, individuos de alto poder adquisitivo y academias de vuelo; el negocios de Defensa y Seguridad, que concibe, diseña, desarrolla, fabrica y soporte una amplia gama de soluciones integrales para el mercado de defensa y seguridad, y el segmento de Otros Negocios Relacionados, que ofrece sistemas de combustible, piezas estructurales y sistemas mecánicos e hidráulicos de Sikorsky Aircraft Corporation para su producción de helicópteros.

El precio actual de la acción Embraer S.A. en tiempo real es 69.82 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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