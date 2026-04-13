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Sobre Eldorado Gold Corp

Eldorado Gold Corporation es una empresa de exploración de oro, desarrollo y minería con sede en Canadá. Los segmentos geográficos de la Empresa incluyen Turquía, Brasil, Grecia, Rumania y Otro. El segmento de Turquía incluye las minas Kisladag y Efemcukuru y las actividades de exploración en Turquía. El segmento de Brasil incluye la mina Vila Nova, proyecto Tocantinzinho y actividades de exploración en Brasil. El segmento de Grecia incluye la mina Stratoni, the Olympias, Skouries, proyectos Perama Hill y Sapes, así como actividades de exploración en Grecia. El segmento de Rumania incluye el proyecto Certej y las actividades de exploración en Rumania. Otro segmento incluye las operaciones corporativas de la Empresa y las actividades de exploración en otros países. La Empresa tiene operaciones y proyectos de exploración y desarrollo en marcha en Turquía, Grecia, Brasil y Rumania. Sus minas de oro en operación incluyen Kisladag en Turquía y Efemcukuru en Turquía.

El precio actual de la acción Eldorado Gold Corporation en tiempo real es 50.93 CAD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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