Operar Fidelity European Values PLC - FEV CFD

Sobre Fidelity European Trust PLC

Fidelity European Trust PLC, anteriormente Fidelity European Values PLC, es una sociedad de inversión con sede en el Reino Unido. El objetivo de inversión de la Sociedad es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente a partir de los mercados bursátiles de Europa continental. La Sociedad invierte aproximadamente el 80% de los activos brutos en empresas de países incluidos en el Índice de Referencia. Invierte aproximadamente el 20% de los activos brutos en empresas de países europeos, que no están incluidos en el Índice de Referencia de la Sociedad, e incluirá la inversión en empresas del Reino Unido. La Sociedad invierte aproximadamente el 5% de los activos brutos en empresas de países no europeos, que tienen alguna exposición o conexión con Europa. Aproximadamente el 5% de los activos brutos de la Sociedad pueden mantenerse en valores no cotizados en conjunto en cualquier momento. No invertirá más del 10% de los activos brutos en ninguna empresa cotizada en el momento de la adquisición. Fil Investments International es el gestor de inversiones de la Sociedad.

El precio actual de la acción Fidelity European Values PLC en tiempo real es 3.99599 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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