Operar Ebara Corporation - 6361 CFD

Sobre EBARA CORPORATION

EBARA Corporation se dedica a desarrollar operaciones centradas en bombas y otras máquinas rotativas. La Compañía opera a través de tres segmentos. Su segmento de Maquinaria y Sistemas de Fluidos se dedica al negocio de fabricación, venta y servicios de operación y mantenimiento. Sus productos de Maquinaria y Sistemas de Fluidos incluyen bombas, compresores, turbinas, equipos de refrigeración y ventiladores. El segmento de Plantas Ambientales se dedica a ofrecer servicios de ingeniería, construcción, operación y mantenimiento. Los productos de su segmento de Ingeniería Ambiental incluyen plantas de incineración de residuos municipales, plantas de incineración de residuos industriales y plantas de tratamiento de agua. El segmento de precisión y electrónica de la Compañía se dedica a la fabricación, venta y mantenimiento. Sus productos de Maquinaria de precisión incluyen bombas de vacío, sistemas de pulido químico mecánico, sistemas de enchapado y sistemas de reducción de gas. La empresa también presta servicios de soporte empresarial.

El precio actual de la acción Ebara Corporation en tiempo real es 5183.8 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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