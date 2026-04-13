Operar Devon Energy - DVN CFD

Sobre Devon Energy Corp

DEVON ENERGY CORPORATION es una compañía de energía independiente. Los segmentos de la Compañía incluyen EE. UU. y Canadá. La Compañía se dedica principalmente a la exploración, desarrollo y producción de petróleo, gas natural y líquidos de gas natural (LGN). Las operaciones de la Compañía se concentran en varias áreas terrestres de América del Norte en los Estados Unidos y Canadá. Los segmentos de la Compañía en EE. UU. y Canadá se dedican principalmente a actividades de exploración y producción de petróleo y gas. Las propiedades de la Compañía incluyen Barnett Shale, Delaware Basin, Eagle Ford, Heavy Oil, Rockies Oil y STACK. La Compañía tiene tres plataformas en operación. La Compañía tiene aproximadamente 66,000 acres netos ubicados en los condados de DeWitt y Lavaca en el sur de Texas. La superficie cultivada de la Compañía en las Rocosas incluía aproximadamente 470,000 acres de superficie neta, enfocados en las oportunidades petroleras en la cuenca del río Powder y la cuenca del río Wind.

El precio actual de la acción Devon Energy en tiempo real es 46.78 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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