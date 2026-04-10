Operar Drax Group PLC - DRX CFD

Sobre Drax Group Plc

Drax Group PLC es un generador de energía renovable con sede en el Reino Unido. La empresa explota una cartera de activos renovables de biomasa e hidroeléctricos para proporcionar servicios de generación renovable y baja en carbono y de apoyo al sistema. Opera a través de tres segmentos: Generación, Clientes y Producción de pellets. El segmento de Generación incluye sus actividades de generación de energía en el Reino Unido (UK). El segmento de Clientes se dedica al suministro de electricidad y gas a clientes empresariales en el Reino Unido. El segmento de producción de pellets se dedica a la producción de pellets de madera comprimida sostenible en sus instalaciones de procesamiento de Estados Unidos. El segmento de Clientes suministra electricidad renovable a empresas a través de Haven Power y Opus Energy. Haven Power suministra y gestiona electricidad para grandes clientes del sector industrial y comercial, así como para pequeñas empresas. Opus Energy ofrece un mercado para el exceso de energía procedente de fuentes energéticas, como la eólica, la solar, la hidráulica y la digestión anaeróbica.

El precio actual de la acción Drax Group PLC en tiempo real es 8.865 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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