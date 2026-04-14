Operar Dowa Holdings Co., Ltd. - 5714 CFD

Sobre DOWA HOLDINGS CO.,LTD.

DOWA HOLDINGS CO., LTD. es una empresa con sede en Japón que se dedica principalmente al negocio de la fundición, el procesamiento de metales y otros. La empresa tiene cinco segmentos de negocio. El segmento de Medio Ambiente y Reciclaje se dedica a la gestión de residuos, la recuperación de suelos, el reciclaje de recursos y la logística. El segmento de fundición se dedica a la fabricación y venta de cobre, zinc, oro, plata y otros metales. El segmento de materiales electrónicos se dedica a la fabricación y venta de material conductor de electricidad para componentes electrónicos y otros. El segmento de procesamiento de metales se dedica a la fabricación y venta de productos metálicos procesados y placas de circuitos. El segmento de Tratamiento Térmico se dedica al tratamiento térmico y al tratamiento de superficies de materiales metálicos, así como a la fabricación, venta y mantenimiento de instalaciones de tratamiento térmico e instalaciones auxiliares. La empresa también se dedica a la actividad de arrendamiento de inmuebles, a la construcción de plantas y a otras actividades.

El precio actual de la acción Dowa Holdings Co., Ltd. en tiempo real es 9997.9 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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