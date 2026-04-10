Operar Diageo PLC - DGE CFD

Sobre Diageo plc

Diageo PLC es una empresa de bebidas alcohólicas. La Compañía opera en varias categorías, incluyendo licores y cerveza. Sus segmentos geográficos incluyen América del Norte; Europa, Rusia y Turquía; África; América Latina y el Caribe, y Asia Pacífico. Sus principales productos incluyen el whisky escocés, la ginebra, el vodka, el ron, la cerveza, el licor de crema irlandés, el vino, el raki, el tequila, el whisky canadiense, el whisky americano, las bebidas progresivas para adultos, la cachaca, el brandy y los productos listos para beber. Gestiona sus operaciones desde varios lugares, incluido el Reino Unido; Irlanda; Italia; Pavo; los Estados Unidos; Canadá; Brasil; Méjico; Australia; Singapur; India; Nigeria; Sudáfrica; África oriental y los mercados regionales de África. También produce una gama de productos listos para beber, principalmente en el Reino Unido, Italia, Sudáfrica, Australia, Estados Unidos y Canadá.

El precio actual de la acción Diageo PLC en tiempo real es 14.46 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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