Operar DHL Group - DHL CFD

Sobre Deutsche Post AG

Deutsche Post AG es un proveedor de servicios de correo con sede en Alemania. La Compañía opera a través de cuatro segmentos: Correo-Comercio electrónico-Paquete; Expreso; Envíos y Cargas Internacionales, y Cadena de Suministro. El segmento de Correo-Comercio electrónico-Paquete se encarga de correo doméstico e internacional y proporciona mercadotecnia de diálogo, distribución de prensa a escala nacional y todos servicios electrónicos asociados con entrega de correo. El segmento Expreso ofrece servicios de mensajería y expresos a empresas y particulares. El segmento de Envíos y Cargas Internacionales comprende el transporte de mercancías por ferrocarril, carretera, aire y mar. El segmento de Cadena de Suministro se dedica al brindar soluciones personalizadas de logística, incluyendo almacenamiento, transporte y servicios de valor añadido, así como ofrece externalización de procesos de negocio y soluciones de comunicación de mercadotecnia.

El precio actual de la acción DHL Group en tiempo real es 49.27 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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