Operar Deutsche Boerse AG - DB1 CFD

Sobre Deutsche Boerse AG

Deutsche Boerse Aktiengesellschaft es una bolsa de valores y un proveedor de servicios y productos integrados, que incluyen cadena de procesos de comercio de valores y derivados. La Empresa ofrece servicios de inscripción y comercio, así como opera plataformas de comercio Xetra y Frankfurter Wertpapierboerse. También proporciona servicios de compensación a través de Eurex Clearing, así como banca de post comercio, custodia y servicios de liquidación para valores de renta fija, acciones y fondos de investimento. Además, ofrece datos de mercado y servicios basados en tecnología, tales como fuentes de datos, datos de mercado, noticias, datos de referencia, informes, tecnología de información externa e infraestructura de comercio. La Empresa también opera a través de DB1 Ventures, una plataforma corporativa del capital de riesgo, que ofrece capital, conocimiento, asesoramiento y conectividad para sus empresas de cartera.

El precio actual de la acción Deutsche Boerse AG en tiempo real es 252.3 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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