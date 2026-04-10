Operar Deutsche Bank AG - DBK CFD

Sobre Deutsche Bank AG

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT es un banco y una sociedad de cartera para sus filiales. La Empresa ofrece una gama de inversiones, productos financieros y relacionados, así como servicios a particulares, empresas y clientes institucionales. Opera a través de seis divisiones: Mercados Globales, que ofrece productos financieros, incluyendo servicios de comercio y cobertura a instituciones y clientes corporativos; Banca Corporativa y de Inversión, que reúne las capacidades en banca comercial, finanzas corporativas y transacciones bancarias; Clientes Privados, Adinerados y Comerciales, que combina su capacidad en banca privada y comercial, así como en soluciones de gestión patrimonial; Deutsche Gestión de Activos, cuyas capacidades de inversión abarcan tanto las estrategias activas y pasivas, así como una variedad de clases de activos, incluyendo valores de renta variable, renta fija, inversiones inmobiliarias y sostenibles; Postbank, que es un proveedor alemán de servicios financieros para particulares, empresas y clientes corporativos, y Unidad de Operaciones no Estratégicas.

El precio actual de la acción Deutsche Bank AG en tiempo real es 27.84 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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