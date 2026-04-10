Operar DCC PLC - DCC CFD

Sobre DCC plc

DCC PLC es una empresa internacional de ventas, marketing y servicios de apoyo con sede en Irlanda. La empresa opera en unos 20 países y suministra productos y servicios que se utilizan a diario. La empresa opera a través de cuatro segmentos: DCC LPG, DCC Retail & Oil, DCC Healthcare y DCC Technology. DCC LPG se dedica a la venta y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP), con operaciones en Europa, Asia y Estados Unidos, y a la venta al por menor de gas natural y electricidad en Europa. DCC Retail & Oil se dedica a la venta, comercialización y venta al por menor de combustibles de transporte y comerciales, aceites de calefacción y productos y servicios relacionados en Europa. La división DCC Healthcare se centra en el negocio de la salud, proporcionando productos y servicios a proveedores de servicios sanitarios y propietarios de marcas de salud y belleza. DCC Technology es un socio de la cadena de suministro y de la ruta al mercado para marcas tecnológicas globales.

El precio actual de la acción DCC PLC en tiempo real es 51.4 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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