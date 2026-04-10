Operar DBV Technologies SA - DBV CFD

Sobre DBV Technologies SA

DBV Technologies SA es una empresa biofarmacéutica en fase clínica con sede en Francia, centrada en cambiar el campo de la inmunoterapia mediante el desarrollo de una plataforma tecnológica denominada Vaskin. El enfoque terapéutico de la empresa se basa en la inmunoterapia epicutánea, o EPIT, su método patentado de administración de compuestos biológicamente activos al sistema inmunitario a través de la piel intacta mediante Viaskin. Dedica su tecnología a tratar a pacientes, incluidos bebés y niños, que padecen alergias alimentarias graves, para los que la seguridad es primordial, ya que la introducción del alérgeno ofensivo en su torrente sanguíneo puede causar reacciones alérgicas graves o potencialmente mortales, como el choque anafiláctico. La cartera de productos de la empresa para el tratamiento de las alergias consiste en Viaskin Peanut, Viaskin Milk y Viaskin Egg. La empresa cuenta con una filial, DBV Technologies Inc., en Estados Unidos.

El precio actual de la acción DBV Technologies SA en tiempo real es 3.51 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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