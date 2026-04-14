Operar Daiwa House Industry Co.,Ltd. - 1925 CFD

Sobre Daiwa House Industry Co Ltd

Daiwa House Industry Co., Ltd. se dedica al negocio de la vivienda, las instalaciones comerciales y el desarrollo urbano. Los segmentos de la empresa incluyen el negocio de casas unifamiliares, que consiste en pedidos de casas unifamiliares y ventas de paquetes de casas nuevas con terreno; el negocio de viviendas de alquiler, que consiste en su operación en el desarrollo de viviendas de alquiler, construcción, gestión, operación y servicios de agencia inmobiliaria; el negocio de condominios, que consiste en el desarrollo, venta y gestión de condominios; Negocio de Viviendas Existentes, que consiste en la renovación y servicios de agencia inmobiliaria; Negocio de Instalaciones Comerciales, que consiste en el desarrollo, construcción, gestión y explotación de instalaciones comerciales, y Negocio de Instalaciones Empresariales y Corporativas, que consiste en el desarrollo y construcción de instalaciones logísticas, de fabricación, médicas y de enfermería, y en la construcción, gestión y explotación de instalaciones temporales.

El precio actual de la acción Daiwa House Industry Co.,Ltd. en tiempo real es 4888.2 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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