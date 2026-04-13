Operar CSX Corp - CSX CFD

Sobre CSX Corporation

CSX Corporation es una empresa de transporte. La Compañía ofrece servicios de transporte de mercancías por ferrocarril, incluido el servicio ferroviario tradicional y el transporte de contenedores y remolques intermodales, así como otros servicios de transporte, como transferencias de tren a camión y operaciones de productos básicos a granel. La Compañía clasifica sus productos en tres líneas primarias de negocios: Mercancías, Intermodal y Carbón. El negocio Intermodal de la Compañía conecta a los clientes con los ferrocarriles a través de camiones y terminales. El negocio de Mercancías de la Compañía consiste en envíos a mercados, como productos agrícolas y alimenticios, fertilizantes, productos químicos, automotriz, metales y equipos, minerales y productos forestales. El negocio de Carbón de la Compañía transporta carbón doméstico, coque y mineral de hierro a plantas generadoras de electricidad, fabricantes de acero y plantas industriales, y exporta carbón a instalaciones portuarias de aguas profundas.

El precio actual de la acción CSX Corp en tiempo real es 42.06 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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