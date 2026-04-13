Operar CoreCivic, Inc. - CXW CFD

Sobre Corecivic Inc

CORECIVIC, INC., anteriormente CORRECTIONS CORPORATION OF AMERICA, es una empresa diversificada de soluciones gubernamentales. La Compañía ofrece servicios de corrección, de detención y de reentrada residencial, y opera una prisión en Estados Unidos. Las ofertas de negocios de la Compañía incluyen CoreCivic Safety, CoreCivic Properties y CoreCivic Community. La Compañía ofrece una gama de soluciones a los socios gubernamentales que sirven a las correcciones públicas y la gestión de la detención, las soluciones inmobiliarias gubernamentales y la red de centros de reentrada residencial. Al 31 de marzo de 2017, la Compañía poseía o controlaba 48 instalaciones correccionales y de detención, poseía o controlaba 27 centros de reentrada residencial y administraba 11 centros correccionales y de detención adicionales de propiedad de sus socios gubernamentales, con una capacidad total de diseño de aproximadamente 88.400 camas en 20 estados.

El precio actual de la acción CoreCivic, Inc. en tiempo real es 19.78 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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