Operar COSCO SHP SG - F83sg

Sobre COSCO Shipping Interntnl(SNGPRE)Co Ltd

COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd. es un proveedor de servicios logísticos integrados en el sur y el sureste de Asia a través de sus adquisiciones e inversiones estratégicas. También participa en el transporte de carga seca a granel, la reparación de buques y la ingeniería marítima, así como en la gestión de propiedades a través de varias filiales. Los segmentos de la empresa son el transporte marítimo, la reparación de buques y las actividades marítimas, la logística y la gestión inmobiliaria. Sus segmentos operan en dos áreas geográficas principales: Singapur y Malasia. Su segmento de Singapur se centra principalmente en el transporte marítimo, la reparación de buques y las actividades relacionadas con la ingeniería marítima, la logística y la gestión inmobiliaria. El segmento de Malasia se centra en las actividades logísticas.

El precio actual de la acción COSCO SHP SG en tiempo real es 0.111 SGD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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