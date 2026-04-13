Operar Cooper - COO CFD

Sobre Cooper Companies Inc

THE COOPER COMPANIES, INC. es una empresa global de dispositivos médicos. La Compañía opera a través de dos unidades de negocio: CooperVision, Inc. y CooperSurgical, Inc. CooperVision ofrece lentes de contacto blandas para el mercado de la corrección de la visión. CooperVision desarrolla, fabrica y comercializa una gama de lentes de contacto de un solo uso, así como de uso quincenal y mensual. CooperVision opera principalmente en tres regiones: las Américas; Europa, Oriente Medio y África, y Asia Pacífico. CooperVision ofrece lentes esféricas, asféricas, tóricas, multifocales y multifocales tóricas de varias modalidades. Los productos de CooperVision se produce principalmente en fábricas localizadas en el Reino Unido, Puerto Rico, Hungría, Costa Rica y Nueva York. CooperSurgical ofrece una gama de productos y servicios enfocados en mejorar salud de las familias a través de una cartera de productos y servicios concentrados en salud, fertilidad y diagnóstico de las mujeres.

El precio actual de la acción Cooper en tiempo real es 71.29 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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