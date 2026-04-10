Operar Commerzbank AG - CBK CFD

Sobre Commerzbank AG

Commerzbank AG es un banco para clientes privados y empresas Los segmentos de negocios del Banco son Clientes Privados, Mittelstandsbank, Europa Central y del Este, Corporaciones y Mercados y Activos no básicos. El segmento de Clientes Privados comprende las divisiones de Clientes Privados, Banca Directa y Commerz Real Group. El segmento Mittelstandsbank se divide en las tres divisiones del Grupo: Mittelstand Alemania, Grandes Corporaciones e Internacional, e Instituciones Financieras. El segmento de Europa Central y Oriental comprende las actividades de banca universal y banca directa. Corporaciones y Mercados consta de cuatro negocios principales: Mercados de Renta Variable & Commodities; Renta Fija y Divisas; Gestión de Finanzas Corporativas y Cartera de Crédito. El segmento Activos no básicos; agrupa los resultados de las divisiones Inmobiliaria Comercial, Finanzas Publicas (incluidas las Iniciativas de Finanzas Privadas) y Deutsche Schiffsbank (DSB).

El precio actual de la acción Commerzbank AG en tiempo real es 34.635 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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