Operar CLS Holdings PLC - CLI CFD

Sobre CLS Holdings plc

CLS Holdings plc es una empresa de inversión inmobiliaria con sede en el Reino Unido. La empresa se dedica principalmente a la inversión, gestión y desarrollo de propiedades comerciales. La empresa también es especialista en espacios de oficina con una cartera de activos en el Reino Unido, Francia y Alemania. La Compañía opera a través de dos segmentos: propiedades de inversión y otras inversiones. La Sociedad gestiona la división de propiedades de inversión sobre una base geográfica debido a su tamaño y diversidad geográfica. Su segmento de propiedades de inversión incluye el Reino Unido, Alemania y Francia. Su segmento de Otras inversiones incluye el hotel de Spring Mews, alojamientos para estudiantes y otras pequeñas inversiones corporativas. La empresa tiene aproximadamente 780 inquilinos, entre los que se encuentran organizaciones de primer orden y departamentos gubernamentales.

El precio actual de la acción CLS Holdings PLC en tiempo real es 0.47602 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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