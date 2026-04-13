Operar BCE Inc. - BCEca CFD

Sobre BCE Inc

BCE Inc. es una empresa de comunicaciones con sede en Canadá que ofrece servicios inalámbricos de banda ancha, Internet, televisión (TV), medios de comunicación y comunicaciones empresariales de Bell. La empresa opera a través de tres segmentos: Bell Wireless, Bell Wireline y Bell Media. El segmento Bell Wireless ofrece productos y servicios de comunicación inalámbrica de voz y datos a sus clientes residenciales, pequeñas y medianas empresas y empresas, así como productos electrónicos de consumo en todo Canadá. El segmento Bell Wireline proporciona datos, incluido el acceso a Internet y la televisión por protocolo de Internet (IPTV), teléfono local, larga distancia, así como otros servicios y productos de comunicación a sus clientes residenciales, pequeñas y medianas empresas y empresas en Ontario, Quebec, las provincias del Atlántico y Manitoba. El segmento Bell Media ofrece televisión convencional, televisión especializada, televisión de pago, servicios de streaming, servicios de medios digitales, servicios de radiodifusión y servicios de publicidad exterior (OOH) en Canadá.

El precio actual de la acción BCE Inc. en tiempo real es 31.88 CAD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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