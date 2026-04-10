Operar City Of London Investment Trust - CTY CFD

Sobre City of London Investment Trust plc

The City of London Investment Trust PLC es una sociedad de inversión cerrada con sede en el Reino Unido. El objetivo de la Sociedad es proporcionar un crecimiento a largo plazo de los ingresos y del capital, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable cotizados en la Bolsa de Londres. La Sociedad trata de invertir en valores de renta variable y en títulos de deuda, como convertibles, bonos corporativos o deuda pública. La Sociedad pretende proporcionar un crecimiento a largo plazo de los ingresos y el capital, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable del Reino Unido, con una preferencia por las grandes empresas multinacionales. Janus Henderson Group plc actúa como gestor de inversiones de la sociedad.

El precio actual de la acción City Of London Investment Trust en tiempo real es 5.674 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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