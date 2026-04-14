Operar Komatsu Ltd. - 6301 CFD

Sobre Komatsu Ltd

Komatsu Ltd. es una compañía con base en Japón que se dedica a la investigación, desarrollo, venta, y financiamiento de ventas de productos como maquinaria de construcción. La Compañía opera en tres segmentos. El Segmento de Maquinaria de Construcción y Vehículos provee maquinaria de perforación, maquinaria de carga, maquinaria de perforación, maquinaria de carga, maquinaria de preparación, maquinaria de carga, maquinaria de preparación de terrenos y carreteras, maquinaria de transporte, maquinaria forestal, maquinaria de construcción subterránea, maquinaria de reciclaje ambiental, vehículos industriales, productos de fundición y servicios logísticos. El segmento de Financiamiento al por menor se dedica al negocio de financiamiento de ventas relacionado con equipos de construcción y minería. El segmento de Maquinaría Industrial y Otros proporciona maquinas de forja, maquinas de chapa, maquinas de herramientas, dispositivos de control de temperatura, así como municiones y vehículos blindados relacionados con la defensa, entre otros. La compañía también proporciona láseres de excímero para otro equipos de exposición a semiconductores.

El precio actual de la acción Komatsu Ltd. en tiempo real es 7059.03 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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