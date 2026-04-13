Operar Cinemark Holdings, Inc. - CNK CFD

Sobre Cinemark Holdings, Inc.

Cinemark Holdings, Inc. participa en el negocio de exhibición de películas con salas en los Estados Unidos (EE. UU.), Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Paraguay , Curacao y Bolivia. La Compañía administra su negocio en dos segmentos: mercados de EE. UU. y Mercados Internacionales. El segmento Internacional consiste en operaciones en Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Bolivia, Curazao y Paraguay. Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía operaba 526 teatros y 5,903 pantallas en los Estados Unidos y América Latina. Al 31 de diciembre de 2016, el circuito de Estados Unidos tenía 339 salas y 4.559 pantallas en 41 estados y su circuito internacional tenía 187 teatros y 1.344 pantallas en 15 países. Desarrolla nuevas plataformas para su circuito de teatro, como XD, Cinemark Reserve, asientos reclinables Luxury Lounger, CineArts y otros conceptos.

El precio actual de la acción Cinemark Holdings, Inc. en tiempo real es 30.3 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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