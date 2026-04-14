Operar Chiyoda Corporation - 6366 CFD

Sobre Chiyoda Corp

Chiyoda Corporation es una empresa con sede en Japón que se dedica al negocio de la ingeniería integrada. El segmento de ingeniería se dedica a la planificación de diversas instalaciones industriales y de consumo, así como al control de la contaminación, la mejora del medio ambiente y la prevención de desastres. Este segmento también se dedica al diseño, la adquisición y la instalación de dispositivos y equipos relacionados, obras de ingeniería civil y de construcción, obras eléctricas, trabajos de instrumentación y tuberías, operación de pruebas, así como otros negocios relacionados. El otro segmento se dedica a la prestación de servicios de viaje, servicios de transporte aéreo, servicios de consulta sobre finanzas, contabilidad e impuestos, desprendimiento e investigación de empleados, así como la prestación de servicios de formación y reempleo.

El precio actual de la acción Chiyoda Corporation en tiempo real es 1129.9 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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