Operar Chesapeake Utilities Corp - CPK CFD

Sobre Chesapeake Utilities Corporation

Chesapeake Utilities Corporation es una empresa de suministro de energía. La empresa se dedica a la distribución de gas natural, electricidad y propano; al transporte de gas natural; a la generación de electricidad y vapor; y a la prestación de servicios relacionados con sus clientes. Los segmentos de la empresa incluyen la energía regulada y la energía no regulada. El segmento de energía regulada incluye los servicios de distribución y transmisión de energía, como la distribución de gas natural, la transmisión de gas natural y las operaciones de distribución eléctrica. El segmento de energía no regulada incluye la transmisión de energía, la generación de energía, las operaciones de propano, la distribución de gas natural comprimido móvil y las operaciones de soluciones de tuberías. Este segmento también incluye otros servicios energéticos no regulados, como la venta de productos relacionados con la energía y los servicios de calefacción, ventilación y aire acondicionado, fontanería y electricidad. Opera principalmente en la península de Delmarva y en Florida, Pensilvania y Ohio.

El precio actual de la acción Chesapeake Utilities Corp en tiempo real es 128.05 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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