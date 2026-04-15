Operar Rapid7, Inc. - RPD CFD

Sobre Rapid7 Inc

Rapid7, Inc., junto con sus filiales, se centra en el avance de la seguridad con visibilidad, análisis y automatización a través de su plataforma Insight. Los servicios de la empresa incluyen consultoría de certificación, auditoría de ciberseguridad, evaluación técnica y otros servicios de seguridad. La empresa ofrece servicios integrales de consultoría de certificación para sus clientes. El trabajo de la empresa incluye el análisis de deficiencias, la identificación del alcance, la elaboración de políticas, la implementación y la auditoría interna. Su auditoría de seguridad de las tecnologías de la información (TI) proporciona una comprensión global del entorno informático y anticipado de una organización. La empresa proporciona una evaluación técnica profesional que implica una combinación de tareas manuales y ejecuciones de herramientas, y desde el entorno de red hasta la aplicación para revisar el entorno de TI de una organización. Otros servicios de seguridad de la empresa proporcionan una gama de servicios de seguridad de TI en diferentes aspectos para facilitar que la organización se alinee con los objetivos empresariales.

El precio actual de la acción Rapid7, Inc. en tiempo real es 5.69 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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