Operar Cameco Corporation - CCOca CFD

Sobre Cameco Corp

Cameco Corporation (Cameco) es un productor de uranio. Los segmentos operativos de la empresa incluyen el uranio y los servicios completos. El segmento del uranio implica la exploración para la extracción, la molienda, la compra y la venta de concentrado de uranio. El segmento de servicios de combustible incluye el refinado, la conversión y la fabricación de concentrado de uranio, así como la compra y venta de servicios de conversión. Sus operaciones de uranio son Cigar Lake e Inkai. El proyecto Millennium se encuentra a unos 35 kilómetros al norte de la explotación de Cameco en Key Lake. El yacimiento de Yeelirrie está situado a unos 650 kilómetros al noreste de Perth y a unos 750 kilómetros al sur de su proyecto de Kintyre. Los terrenos del proyecto Kintyre están situados en el extremo occidental del Gran Desierto de Arena, en la región australiana de Pilbara Oriental.

El precio actual de la acción Cameco Corporation en tiempo real es 157.85 CAD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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