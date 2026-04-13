Operar Bukit Sembawang - B61sg CFD

Sobre Bukit Sembawang Estates Limited

Bukit Sembawang Estates Limited es un holding de inversiones. La empresa se centra en la tenencia de inversiones, la promoción inmobiliaria y la explotación de apartamentos con servicios. Opera a través de tres segmentos: La promoción inmobiliaria, que incluye el desarrollo de propiedades residenciales para la venta; la tenencia de inversiones, que incluye la tenencia y gestión de edificios de oficinas e inversiones, y la hostelería, que explota unidades de apartamentos con servicios. Ha construido promociones residenciales, que incluyen aproximadamente 4.600 viviendas en Seletar Hills, Sembawang Hills y Luxus Hills, y más de 1.800 unidades residenciales en las principales zonas de Singapur, como los distritos 9 y 10. Sus carteras de condominios y apartamentos privados de alta gama incluyen proyectos terminados como Parc Mondrian, Verdure, Paterson Suites, The Vermont on Cairnhill, Skyline Residences, Paterson Collection, Watercove, Nim Collection Phase 1 & 2 y Luxus Hills Phase 1 to 7, Luxus Hills Signature y Contemporary Collection.

El precio actual de la acción Bukit Sembawang en tiempo real es 4.675 SGD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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