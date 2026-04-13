Operar Brinker International - EAT CFD

Sobre Brinker International, Inc.

Brinker International, Inc. es propietaria, operadora y franquiciadora de las marcas de restaurantes Chili's Grill & Bar (Chili's) y Maggiano's Little Italy (Maggiano's), así como de ciertas marcas virtuales, incluyendo It's Just Wings. La empresa opera a través de dos segmentos: Chili's y Maggiano's. El segmento Chili's incluye los restaurantes Chili's propiedad de la empresa, ubicados principalmente en Estados Unidos, dentro del segmento de restaurantes casuales de servicio completo de la industria. El segmento de Chili's también cuenta con restaurantes propiedad de la empresa en Canadá, y con locales franquiciados en Estados Unidos, en aproximadamente 27 países y dos territorios de Estados Unidos. El segmento de Maggiano's incluye los restaurantes Maggiano's propiedad de la empresa en Estados Unidos, así como su negocio de franquicias nacionales. La empresa invierte en marcas virtuales, ofertas de menús similares a las de los restaurantes que sólo están disponibles para la compra digital."

El precio actual de la acción Brinker International en tiempo real es 153.26 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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