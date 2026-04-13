Operar Box, Inc. - BOX CFD

Sobre Box Inc

Box, Inc. ofrece una plataforma de gestión de contenidos en la nube que permite a organizaciones de todos los tamaños gestionar de forma segura los contenidos en la nube, al tiempo que permite acceder y compartir estos contenidos de forma fácil y segura desde cualquier lugar y dispositivo. Con la plataforma de software como servicio de la empresa, los usuarios pueden colaborar en el contenido tanto internamente como con partes externas, automatizar los procesos empresariales basados en el contenido, desarrollar aplicaciones personalizadas e implementar funciones de protección de datos, seguridad y cumplimiento de la normativa para cumplir con los requisitos legales y reglamentarios, las políticas internas y las normas y reglamentos del sector. Su plataforma se integra con las aplicaciones empresariales y es compatible con múltiples entornos de aplicaciones, sistemas operativos y dispositivos, lo que garantiza que los trabajadores puedan acceder de forma segura a sus contenidos empresariales. Su solución de caja ofrece aplicaciones web, móviles y de escritorio para la gestión de contenidos en la nube en una plataforma para el desarrollo de aplicaciones personalizadas, así como soluciones específicas para el sector.

El precio actual de la acción Box, Inc. en tiempo real es 21.45 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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