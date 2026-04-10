Operar Bouygues - EN CFD

Sobre Bouygues SA

Bouygues SA es un grupo de servicios diversificados con sede en Francia. Opera a través de sus filiales centradas en tres sectores: Construcción, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones. La construcción incluye a Bouygues Construction, que diseña, construye y explota proyectos de edificación, infraestructuras e industriales; Bouygues Immobilier, un promotor inmobiliario privado especializado en proyectos residenciales, de edificios de oficinas, de comercio minorista y de barrios sostenibles, y Colas, especializada en la construcción y el mantenimiento de infraestructuras de transporte. Los medios de comunicación abarcan las actividades de TF1, que ofrece una variedad de contenidos de entretenimiento y una amplia gama de servicios asociados, además de estar presente en los sectores de producción de televisión (TV) y digital. Telecom opera en el mercado francés de las comunicaciones electrónicas a través de Bouygues Telecom. El Grupo opera en todo el mundo.

El precio actual de la acción Bouygues en tiempo real es 52.705 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Exagen Inc., Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., Alfi, Inc., Cielo S.A., Arcturus Therapeutics Holdings Inc. y Aboitiz Power Corporation. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.