Operar Biomerieux - BIM CFD

Sobre BioMerieux SA

Biomerieux SA es una empresa con sede en Francia especializada en el campo del diagnóstico in vitro para aplicaciones médicas e industriales. La empresa diseña, desarrolla, fabrica y vende sistemas utilizados en aplicaciones clínicas, como el diagnóstico de la tuberculosis y las infecciones respiratorias, entre otras, y en aplicaciones industriales, como el análisis de muestras industriales o medioambientales. La empresa también ofrece a sus clientes servicios relacionados con la instalación y el mantenimiento de los instrumentos, así como formación para los usuarios de los productos. BioMerieux SA opera a través de sus numerosas filiales en varios países, incluyendo bioMerieux Deutschland GmbH, bioMerieux Austria GmbH, Advencis, bioMerieux Benelux SA/NV, así como BioFire Diagnostics Inc.

El precio actual de la acción Biomerieux en tiempo real es 89.75 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: John B Sanfilippo&Son, The ODP Corporation, TomTom N.V., Chugai Pharmaceutical Co., Ltd., Royal Caribbean Cruises y Southern First Bancshares. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.