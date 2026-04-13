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Sobre Bank of Nova Scotia

THE BANK OF NOVA SCOTIA es un banco internacional y proveedor de servicios financieros en América del Norte, América Latina, el Caribe y América Central y partes de Asia. Los segmentos de la compañía incluyen banca canadiense, banca internacional, banca global y mercados (GBM) y otros. El banco ofrece un abanico de asesoramiento, productos y servicios, que incluyen banca personal y comercial, gestión de patrimonios y banca privada, corporativa y banca de inversión y mercados de capitales. El segmento de banca canadiense del banco proporciona un conjunto de asesoramiento financiero y soluciones bancarias para minoristas, pequeños clientes de gestión empresarial, comercial y patrimonial en Canadá. El segmento de banca internacional del banco ofrece una gama de productos financieros, soluciones y asesoramiento para la venta por menor y clientes comerciales en regiones seleccionadas fuera de Canadá. El segmento de banca y mercados globales del banco proporciona a los clientes soluciones de mercados de capitales, banca de inversión y banca corporativa.

El precio actual de la acción Bank of Nova Scotia en tiempo real es 72.9 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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