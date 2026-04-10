Operar BAE Systems plc - BA. CFD

Sobre BAE Systems plc

BAE Systems plc es una compañía de defensa, aeroespacial y seguridad. La Compañía opera a través de cinco segmentos. El segmento de Sistemas Electrónicos consta de las actividades de electrónica en los Estados Unidos y el Reino Unido. El segmento de Ciber e Inteligencia consiste en su negocio de inteligencia y seguridad con sede en Estados Unidos y el negocio de Inteligencia Aplicada en Reino Unido y cubre las actividades de ciberseguridad, gobierno seguro, y seguridad comercial y financiera de la Compañía. El segmento de Plataforma y Servicios (Estados Unidos) con operaciones en Estados Unidos, Reino Unido y Suecia, produce vehículos de combate, armas y municiones. El segmento aéreo comprende las actividades áreas de la compañía en el Reino Unido para los mercados europeos e internacionales y los programas de los Estados Unidos, y sus negocios en Arabia Saudita y Australia, junto con su interés en la empresa conjunta MBDA Holdings SAS (MBDA). El segmento marítimo comprende las actividades marítimas y terrestres de la Compañía en el Reino Unido.

El precio actual de la acción BAE Systems plc en tiempo real es 21.918 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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