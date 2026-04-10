Operar B2Holding - B2I CFD

Sobre B2holding ASA

B2holding ASA es una empresa con sede en Noruega, centrada principalmente en el sector de los servicios financieros. La empresa opera como proveedor de soluciones de deuda para bancos y vendedores institucionales. La empresa opera en cinco segmentos, a saber: Compra de deudas, Cobro de deudas, Información crediticia, Cobro de deudas de terceros y Préstamos al consumidor. El segmento de Compra de Deuda se dedica a la compra de carteras de deuda, en particular de préstamos morosos (NPL). El segmento de Recaudación de Deudas proporciona un cobro óptimo a través de soluciones amistosas o procesos legales. El segmento de información crediticia ofrece información crediticia como servicio a través de Creditreform en Letonia. El segmento de Recaudación de Deudas de Terceros ofrece el cobro de deudas en nombre de los clientes. El segmento de Préstamos al Consumo ofrece servicios de préstamo. La empresa opera en el mercado danés a través de Nordic Debt Collection A/S (Nodeco), así como posee una participación mayoritaria en la entidad española Confirmacionde Solicitudes de Crédito Verifica.

El precio actual de la acción B2Holding en tiempo real es 24.37 NOK. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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