Operar B&M European Value Retail PLC - BME CFD

Sobre B&M European Value Retail SA

B&M European Value Retail SA es una sociedad de cartera del Grupo con sede en Luxemburgo. La actividad principal del Grupo es la venta minorista de variedades en el Reino Unido (UK) y Francia. La empresa presenta tres segmentos: UK B&M; UK Heron y France Babou. Las tiendas de la empresa se encuentran dentro y fuera de los centros urbanos, los parques comerciales y las zonas comerciales locales. Las tiendas de marca B&M, Heron Foods y Babou ofrecen un surtido limitado dentro de cada uno de sus productos en las gamas de alimentación, comestibles y mercancías generales. Los productos se obtienen principalmente de los fabricantes. En el mercado minorista del Reino Unido, B&M gestiona más de 650 tiendas, y la cadena Heron Foods cuenta con unas 290 tiendas de conveniencia. En el mercado minorista francés, Babou cuenta con unas 100 tiendas de productos generales, ropa y calzado.

El precio actual de la acción B&M European Value Retail PLC en tiempo real es 1.7305 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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