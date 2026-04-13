Operar Artivion Inc - AORT CFD

Sobre Artivion Inc

Artivion, Inc. (Artivion), anteriormente CryoLife, Inc. es una empresa de dispositivos médicos. La empresa se centra en el desarrollo de diversas soluciones que abordan los retos de los cirujanos cardíacos y vasculares en el tratamiento de pacientes con enfermedades aórticas. Los cuatro grupos de productos de la empresa incluyen endoprótesis aórticas e injertos de endoprótesis, válvulas cardíacas protésicas, aloinjertos cardíacos y vasculares criopreservados y selladores quirúrgicos. Los tejidos de aloinjertos cardíacos y vasculares criopreservados de Artivion ayudan a restablecer las cirugías para adultos y pacientes pediátricos. Ofrece sellantes quirúrgicos a través del producto BioGlue. Sus soluciones de sustitución quirúrgica de la válvula aórtica incluyen las válvulas cardíacas aórticas On-X y el aloinjerto de válvula pulmonar CryoValve SG para el procedimiento Ross. Las soluciones para la válvula mitral de la empresa incluyen Chord-X para la reparación de la válvula mitral y On-X Mitral Heart Valve. Las soluciones auxiliares cardíacas y vasculares de Artivion proporcionan un apoyo complementario a los procedimientos quirúrgicos cardíacos y vasculares del paciente.

El precio actual de la acción Artivion Inc en tiempo real es 38.1 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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