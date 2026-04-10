Operar Axis Bank GDR - AXB CFD

Sobre Axis Bank Ltd

Axis Bank Limited proporciona un conjunto de productos de banca corporativa y minorista. Los segmentos del Banco incluyen Tesorería, Banca Minorista, Banca Corporativa/Mayorista y Otros Negocios Bancarios. Sus operaciones de Tesorería incluyen inversiones en deuda soberana y corporativa, fondos mutuos y de capital, operaciones de comercialización, comercio de derivados y operaciones de divisas en la cuenta propia y para los clientes. Su Banca Minorista constituye préstamos a personas/pequeños negocios y las actividades incluyen productos de pasivo, servicios de tarjetas, banca por Internet, banca móvil y servicios de asesoramiento financiero, entre otros. Su Banca Corporativa/Mayorista incluye relaciones corporativas no incluidas en la Banca Minorista, servicios de consultoría corporativa, colocaciones y sindicación, evaluaciones de proyectos, servicios relacionados con el mercado de capital y servicios de administración de efectivo. Su otro Negocio de Banca incluye actividades parabancarias, tales como la distribución de productos de terceros y otras transacciones bancarias.

El precio actual de la acción Axis Bank GDR en tiempo real es 71.42 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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