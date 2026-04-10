Operar Avery Dennison - AVY CFD

Sobre Avery Dennison Corp

Avery Dennison Corp (Avery Dennison) se dedica a la producción de materiales sensibles a la presión y una gama de tickets, adhesivos, etiquetas y otros productos de impresión. Los segmentos de la compañía incluyen Etiquetas y Materiales Gráficos; Marca al por menor y Soluciones de Información y Materiales industriales y sanitarios. El segmento Etiquetas y Materiales Gráficos de la compañía fabrica y vende etiquetas sensibles a la presión y materiales de empaquetado Fasson, JAC y Avery Dennison, gráficos de la marca Avery Dennison y Mactac y productos reflectantes de la marca Avery Dennison. El segmento Marca al por menor y Soluciones de Información de la compañía diseña, fabrica y vende una gama de soluciones de marca e información para minoristas, propietarios de marcas, fabricantes de indumentaria, distribuidores y clientes industriales a nivel mundial. El segmento de Materiales industriales y sanitarios de la Compañía fabrica y vende cintas de la marca Fasson y marca Avery Dennison, materiales y productos médicos basados en adhesivos sensibles a la presión de la marca Vancive y polímeros de alto rendimiento.

El precio actual de la acción Avery Dennison en tiempo real es 170.92 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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