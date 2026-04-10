Operar Associated British Foods PLC - ABF CFD

Sobre Associated British Foods plc

Associated British Foods plc se dedica a los negocios de alimentación e ingredientes. Sus segmentos incluyen comestibles, azúcar, agricultura, ingredientes y venta al por menor. El segmento de comestibles fabrica productos, incluyendo bebidas calientes, azúcar y edulcorantes, aceites vegetales, vinagres balsámicos, pan y productos horneados, cereales, alimentos étnicos y productos cárnicos, que se venden a empresas minoristas, mayoristas y de servicios de alimentación. El segmento del azúcar se dedica al cultivo y procesamiento de la remolacha y la caña de azúcar para su venta a usuarios industriales y a Silver Spoon, que se incluye en el segmento de comestibles. El segmento de la agricultura se dedica a la fabricación de piensos y al suministro de otros productos y servicios para el sector agrícola. El segmento de ingredientes fabrica levadura de panadería, ingredientes de panadería, enzimas, lípidos, extractos de levadura y especialidades de cereales. El segmento minorista se dedica a la compra y comercialización de ropa y accesorios de valor a través de las cadenas minoristas Primark y Penney's.

El precio actual de la acción Associated British Foods PLC en tiempo real es 19.12 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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