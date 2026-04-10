Operar Ametek - AME CFD

Sobre AMETEK, Inc.

Ametek, Inc. es un productor de instrumentos electrónicos y de dispositivos electromecánicos que opera en América del norte, Europa, Asia e Americe del sur. La Compañía opera a través de dos segmentos: Instrumentos Electrónicos y Electromecánicos. El segmento Instrumentos Electrónicos dibuja y produce instrumentos por los mercados de los procesos, de la energía e industrial y del aeroespacial. El segmento Instrumentos Electromecánicos provee instrumentos analíticos y de los procesos los mercados de automación, de los semiconductores, farmacéutico, petrolquímico, del gas y del petróleo. Vende dispositivos por el control y la medida, cargadores de baterías industriales y fuentes de alimentación ininterrumpible, equipos de energía programables, equipos de prueba eléctricos y sensores de turbinas de gas. EMG es un proveedor diferenciado de soluciones de control de movimiento de precisión, sistemas de gestión térmica, metales especializados e interconexiones eléctricas. Sus mercados finales incluyen los mercados médicos, de automatización, petroquímicos y otros industriales. Opera una red de instalaciones de mantenimiento, reparación y revisión de la aviación (MRO).

El precio actual de la acción Ametek en tiempo real es 235.38 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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