Operar American Homes 4 Rent Cl A Reit - AMH CFD

Sobre American Homes 4 Rent

American Homes 4 Rent es un fondo de inversión inmobiliaria (REIT). La empresa se centra en la adquisición, el desarrollo, la renovación, el arrendamiento y la explotación de viviendas unifamiliares como propiedades de alquiler. El objetivo principal de la empresa es generar una atractiva rentabilidad ajustada al riesgo para sus accionistas a través de los dividendos y la revalorización del capital mediante la adquisición, la renovación, el arrendamiento y la explotación de viviendas unifamiliares en alquiler. La Compañía tiene aproximadamente 56.077 propiedades unifamiliares en 22 estados, incluyendo 604 propiedades clasificadas como mantenidas para la venta. Su plataforma operativa integrada ofrece funciones de gestión inmobiliaria, adquisiciones, construcción, marketing, arrendamiento, financieras y administrativas. La Compañía puede tratar de invertir en unidades de condominio, casas adosadas e inversiones de deuda relacionadas con el sector inmobiliario.

El precio actual de la acción American Homes 4 Rent Cl A Reit en tiempo real es 29.62 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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