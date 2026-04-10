Operar America Movil SAB de CV - ADR - AMX CFD

Sobre America Movil SAB de CV (ADR)

América Móvil, S.A.B. de C.V. es una sociedad de cartera. La Compañía ofrece servicios de telecomunicaciones. Sus servicios incluyen servicios de voz fijos y móviles, servicios de datos inalámbricos y fijos, acceso a Internet y televisión de pago, venta de equipos, accesorios y computadoras, así como otros servicios relacionados. Sus segmentos son México Inalámbrico, México Fijo, Brasil, Colombia, Cono Sur, Región Andina, Centroamérica, el Caribe, los Estados Unidos y Europa. El segmento del Cono Sur incluye a Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. El segmento de la Región Andina incluye Ecuador y Perú. El segmento de Centroamérica incluye Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. El segmento del Caribe incluye la República Dominicana y Puerto Rico. El segmento de Europa incluye Austria, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Macedonia, Serbia y Eslovenia. Opera en todos sus segmentos geográficos bajo la marca Claro, excepto en México, Estados Unidos y Europa.

El precio actual de la acción America Movil SAB de CV - ADR en tiempo real es 27.09 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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