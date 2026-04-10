Operar Airbus - AIRfr CFD

Sobre Airbus SE

Airbus SE, anteriormente Airbus Group SE, es una compañía con sede en los Países Bajos, que es activa en la industria aeroespacial y de defensa. La Compañía opera a través de tres segmentos: Airbus, Helicópteros Airbus, así como Airbus Defensa y Espacio. El segmento de Airbus se centra en el desarrollo, fabricación, comercialización y venta de aeronaves comerciales de reacción y componentes de aeronaves, así como servicios de conversión de aeronaves y relacionados. El segmento de Helicópteros Airbus especializa en el desarrollo, fabricación, comercialización y venta de helicópteros civiles y militares, así como provisión de servicios relacionados con helicópteros. El segmento de Airbus Defensa y Espacio produce aviones para combate militar y de entrenamiento, soluciones para electrónica de defensa y mercado de seguridad, así como fabrica y comercializa misiles.

El precio actual de la acción Airbus en tiempo real es 169.86 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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